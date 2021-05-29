Vietnam'da Covid-19'un melez mutasyonu tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vietnam'da Covid-19'un melez mutasyonu tespit edildi

Vietnam'da Covid-19'un melez mutasyonu tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüsün (Covid-19) İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının özelliklerine sahip melez mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüsün (Covid-19) İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının özelliklerine sahip melez mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Vietnam'da virüsün İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının özelliklerine sahip melez (hibrit) mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu. Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long tarafından yapılan açıklamada, bazı korona hastalarında yeni bir melez mutasyon görüldüğü belirtilerek, melez mutasyonun İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının ikisini birden barındırdığının belirlendiği kaydedildi. Söz konusu melez mutasyonun özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını belirten Long, diğer mutasyonlara göre daha hızlı çoğaldığını da söyledi.

Yeni melez mutasyonlu vakaların sayısı henüz açıklanmazken, yetkililer melez mutasyonun ülkede yayılması tehlikesine karşı harekete geçti. Ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanmasına karar verildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında, ticari faaliyetlere sınır getirilirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde kafe, restoran ve kuaför gibi işletmeler kapatıldı.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 6 bin 713 vaka kaydedilen ülkede 43 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Antony Blinken Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vietnam'da Covid-19'un melez mutasyonu tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 22:30:01. #1.13#

title