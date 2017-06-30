Vietnam'da Blogger "Mantar Anne"Ye Verilen Hapis Cezasına BM'den Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Vietnam'da sosyal medya ağlarında "Mantar Anne" lakabıyla tanınan Nguyen Ngoc Nhu Quynh'in, hükümete karşı propaganda yapmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.



BM uzmanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde yayımladıkları açıklamada, Quynh'in sosyal medyadaki paylaşımlarında hükümet politikalarını çarpıtmak ve ülkedeki komünist rejimi itibarsızlaştırmak suçundan dün yargılandığı bir günlük davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış olmasına tepki gösterdi.



Quynh'e verilen hapis cezasını kınayan uzmanlar bu durumun, uluslararası standartlara uygun olmadığını ve çevre aktivistlerini yıldırmaya yönelik göründüğünü belirtti.



Vietnam hükümetinin, çevre aktivizmini önlemek için barışçıl protesto düzenleyenleri ve bloggerları hedef almayı artırmasından endişe ettiklerini belirten uzmanlar, Quynh'in "Sosyal medya aracılığıyla insan haklarını desteklemekten daha fazlasını yapmadığını ve çevreyi zarardan koruduğunu, Vietnam dahil hiçbir ülkede bunun bir suç olarak görülmemesi gerektiğini" ifade etti.



Quynh'in serbest bırakılması için çeşitli insan hakları örgütlerinden yapılan çağrılara karşılık, Vietnam Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Le Thi Thu Hang, davanın Vietnam yasalarına uygun şekilde görüldüğünü bildirdi.



Hang, "Dünyadaki diğer ülkeler gibi Vietnam'da da yasaları ihlal eden tüm eylemler, kesinlikle Vietnam hukuk düzenlemelerine uygun olarak ele alınmalıdır." dedi.



Quynh'in avukatı Le Van Luan, dün 8 ila 10 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan müvekkilinin, hakkındaki iddiaları reddettiğini aktarmıştı.



BBC'nin haberine göre, gözaltına alınmasının ardından aralarında bloggerların, aktivistlerin ve hukukçuların olduğu binden fazla kişi Quynh'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatmıştı.



Ayrıca ziyaretçileriyle görüştürülmeyen Quynh'in, yalnızca duruşmadan 9 gün önce avukatıyla bir araya gelmesine izin verildiği ileri sürülmüştü.



"Mantar Anne" adıyla bilinen bloggerın paylaşımlarında sık sık, bir boksit madeninin sebep olduğu çevresel zarara dikkati çektiği ifade edilmişti. Quynh, geçen ekim ayında, hapishanedeki aktivist arkadaşını ziyaret ettiği sırada gözaltına alınmıştı.



Quynh'in, mart ayında, ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'ne layık görülmesinin ardından Vietnam hükümeti, "ödülün, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından yararlı ve uygun olmadığını" açıklamıştı.