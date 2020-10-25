Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı
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Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

25.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:14
Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini ay başından bu yana etkileyen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybının arttığı belirtildi.

Çoğu Quang Tri, Thua Thien-Hue ve Quang Nam eyaletlerinde ölenlerin sayısının 130'a yükseldiği, 18 kişiden ise haber alınamadığı aktarılan açıklamada, kayıpları arama kurtarma ile afet sonrası iyileştirme ve tahliye çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşık 1500 hektar çeltik tarlası ile yaklaşık 8 bin hektar tarım arazisinin sular altında kalarak veya zarar gördüğü de kaydedildi.

Ayrıca, yaklaşık 935 bin büyükbaş ve kümes hayvanının telef olduğu veya sel sularında sürüklendiği bildirilen açıklamada, aşırı yağışların birçok yolda trafiği aksattığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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