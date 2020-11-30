Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası
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Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası

30.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:51

Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası tespit edildi.

Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası tespit edildi.

Korona virüs salgını birçok ülkede yeniden etkisini arttırmaya başladı. Vietnam'da 89 gün sonra ilk kez yerel Covid-19 vakası tespit edildi. Yetkililer, yerel vakanın iki hafta önce Japonya'dan döndükten sonra test sonucu pozitif çıkan bir uçuş görevlisi ile temaslı olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long yaptığı açıklamada, kentlere ve devlet kurumlarına tarama ve kontrolleri sıkılaştırma talimatı verildiğini, 32 yaşındaki adamın 89 gün sonra bildirilen ilk yurt içi vaka olarak onaylanmasının ardından temas izleme çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

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Yetkililer, 32 yaşındaki adamın uçuş görevlisi ile temasından bu yana dil kurslarında ders verdiğini, kafe ve karaoke barları ziyaret ettiğini ifade ederek, bu işletmelerin ve kursun tedbir amaçlı kapatıldığını açıkladı.

Sıkı karantina ve takip önlemleri sayesinde Vietnam, Nisan ayında korona virüs salgınını hızlı bir şekilde kontrol altına almayı başararak, ekonomik faaliyetleri Asya'nın çoğundan daha önce faaliyete geçirmişti. Covid-19 vakaları Temmuz ayında Danang kentinde yeniden ortaya çıkmış ve hızlıca kontrol altına alınmıştı. Temmuz ayından bu yana 89 gündür Vietnam'da yurt içi kaynaklı vaka tespit edilmemişti.

Sağlık Bakanı Long geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, havaların soğuması ile yeni bir salgına karşı vatandaşları uyararak, "Covid-19 durumu karmaşık olmaya devam ediyor. Hastalık dünyanın birçok yerinde kış ile geri döndü" demişti.

Vietnam'da salgının başından bu yana toplam bin 346 vaka tespit edilirken, 35 can kaybı yaşandı.

(İHA)

Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası
Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası
Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası
Vietnam'da 89 gün sonra ilk yerel Covid-19 vakası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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