Vietnam'da 13. Ulusal Parti Kongresi'nde liderler zorluk ve fırsatlara vurgu yaptı

Vietnam Komünist Partisi (CPV) yetkilileri, 13. Ulusal Parti Kongresi'nde (NPC) ülkenin karşı karşıya kalacağı zorlukları ve fırsatları dile getirdi.

Başbakan Nyugen Xuan Phuc, ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında, iklim değişikliği, doğal afetler ve hastalıkları ülkesinin gelecek yıllarda karşılaşacağı zorluklar arasında gösterdi.

CPV Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ülkeleri stratejik politikalar izlemeye mecbur bıraktığını belirtti.

Trong ayrıca küreselleşme ve küresel entegrasyonun doğru yolda olduğunu, ancak aşırı milliyetçiliğin, stratejik rekabetin ve ticaret savaşlarının yükselişiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Hafta boyu sürecek NPC'de 1587 delegenin, ülkenin üst düzey yetkililerini seçmesi bekleniyor.

Delegeler en yüksek parti organı Siyasi Büro'nun (Politburo) üyelerini belirleyecek olan Merkez Komitesi için 200 üye seçecek. Ardından Politburo, genel sekreter, devlet başkanı, başbakan ve meclis başkan adaylarını gösterecek ve bu adayları tekrar delegelerin oylamasına sunacak.

Trong'un üçüncü 5 yıllık dönem için tekrar seçilmesinin beklendiği NPC'de, Vietnam'ın dış politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik kararı alınması öngörülmüyor.

İnsan hakları örgütleri de mevcut yönetimde barışçıl muhalefete tahammülsüzlüğün zirveye ulaştığına dikkati çekerek, yeni liderlerin seçileceği kongrenin, Vietnam'ın bu konuda rota değiştirmesi için paha biçilmez bir fırsat olduğunu belirtiyor.

Çin ile Vietnam arasında Güney Çin Denizi'ne ilişkin anlaşmazlık, ülkenin dış politikadaki başlıca meselelerinden birini oluşturuyor. Vietnam'ın açık denizde petrol ve gaz arama çalışmaları, Çin'in bölgedeki egemenlik iddiaları nedeniyle sekteye uğruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere