Vietnam'da 129 ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü
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Vietnam'da 129 ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Vietnam'da 129 ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Vietnam'da son 24 saatte 129 ile günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı görüldü.

Vietnam'da son 24 saatte 129 ile günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı görüldü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 129 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 3 bin 461'e yükseldi.

Yeni vakaların büyük bir kısmı başkent Hanoi'de tespit edildi.

Kovid-19 ile mücadelenin başarıyla yürütüldüğü ülkede, 27 Nisan'a kadar olan bir aylık sürede yurt içi vaka görülmüyordu.

27 Nisan'dan bu yana tespit edilen yurt içi 400 vakanın, ülkeye gelen ve iki haftalık karantinanın ardından testleri pozitif çıkan Çinli uzmanlarla bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Ülkede Hanoi'nin yanı sıra birçok bölgede eğitime ara verilirken, eğlence mekanları ile karaoke salonları kapatıldı.

8 aydır virüs kaynaklı ölüm yok

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmazken, ülkede toplamda 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Vietnam'da en son 3 Eylül'de bir kişi Kovid-19 nedeniyle ölmüştü.

Ülkede mart ayı başında başlatılan aşılama kampanyasında şimdiye kadar 750 bin civarında kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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