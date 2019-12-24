Vietnam'da 1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi
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Vietnam'da 1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi

Vietnam'da kaçak yollarla Afrika'dan getirilen 1.7 ton karıncayiyen pulu ve 330 kilogram fildişi ele geçirildiği belirtildi.

24.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:25
Vietnam'da 1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi

'da kaçak yollarla 'dan getirilen 1.7 ton karıncayiyen pulu ve 330 kilogram fildişi ele geçirildiği belirtildi.


Vietnam'daki Haiphong limanında, 3 konteynerde gizlenmiş halde toplamda 2 ton karıncayiyen pulu ve fil dişi tespit edildi. 'dan kaçak yollarla ülkeye getirilen 330 kilogram fil dişi ile 1.7 ton karınca yiyen puluna yetkililer tarafından el koyuldu. Ele geçirilen fil dişlerinin ve karıncayiyen pullarının ahşap malzemelerin bulunduğu konteynerlerde saklandığı belirtildi.


Vietnam'da nesli tükenmekte olan hayvanlardan karıncayiyenlerin ticaretini yapmak yasak. Keratin maddesinin bulunduğu karıncayiyen pulu süs eşyası ya da geleneksel Çin tıbbında ilaç yapımında kullanıyor. - HANOİ

Kaynak: İHA
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