Vietnam - Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vietnam - Çin maçı şifresiz mi?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dünya Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Vietnam - Çin bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Vietnam - Çin maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Dünya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Vietnam - Çin karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Vietnam - Çin maçı şifresiz mi? Vietnam - Çin maçı hakemi kim? Vietnam - Çin maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Vietnam - Çin Dünya Kupası maçı, 1.01.2021 Salı bugün saat 15.00'te başlayacak.
Vietnam - Çin Dünya Kupası maçı Spor Smart platformundan yayınlanacak
Vietnam - Çin maçını izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmalısınız.
Haberler.com - Gündem