Vietnam Çelik Birliği, Çelik Kütük Dışsatımına %5 Oranında Vergi Getirilmesini Protesto Etti

VN Express gazetesi, Vietnam Çelik Birliği'nin (VÇB), yerli üreticilere zarar vereceğini dile getirerek çelik ürünlere yönelik tarife oranlarında önerilen en son ayarlamaları protesto ettiğini bildirdi.

VN Express gazetesi, Vietnam Çelik Birliği'nin (VÇB), yerli üreticilere zarar vereceğini dile getirerek çelik ürünlere yönelik tarife oranlarında önerilen en son ayarlamaları protesto ettiğini bildirdi. VÇB, fiyatların varolan tarife politikalarından ya da çelik ürünlere uygulanan herhangi kolaylaştırıcı bir ticari uygulamadan çok küresel hammadde piyasasından etkilendiğini savundu. Birlik başkanı Nghiem Xuan Da, çelik üretiminde kullanılan girdilerin çoğunun ülke dışından alındığını vurguladı. Sözkonusu girdilerde yapılacak bir fiyat artışı, yerli üreticileri hemen etkileyerek üretim maliyetlerinin fırlamasına neden olurken, küresel çelik fiyatları Mayıs ayının sonundan bu yana gerilemekte.

Vietnam Maliye Bakanlığı tarafından yapılan öneriye göre, bazı çelik ürünlerinde en çok yeğlenen ülke dışalım vergi oranları %15'ten %10'a düşürülürken çelik kütüklerde dışsatım vergi tarifesi sıfırdan %5'e çıkarılacak. Bakanlığın önerisi, geçen yılın başına göre %40-50 oranlarında artan inşaat çeliği fiyatlarını düşürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğ

Kaynak: Habermetre