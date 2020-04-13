Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri
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Uzak Doğu, Hükümet, Vietnam, Dünya

Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri

Vietnam'da bir moda tasarımcısı, üzerinde çiçek ve hayvan desenleri bulunan pamuklu kumaştan yapılmış koronavirüs maskeleri üretti.

13.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:54
Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri

Uzak Doğu ülkesi Vietnam'da koronavirüs salgını sonrası hükümet dışarı çıkan vatandaşlara maske kullanımını zorunlu yapınca, modacılar üzerinde desen ve bazı motifler bulunan özel tasarım maskeler üretti.

Başkent Hanoi'de moda tasarımcısı Do Quyen Hoa'nın elinden çıkan maskelerin tanesi yaklaşık 20 dolardan satılıyor. Birçok Vietnamlı ülkenin alım gücü sebebiyle bu maskelerden alamasa da Quyen Hoa bugüne kadar 200'ü aşkın sipariş aldığını söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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