Vietnam'a 811 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı
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Vietnam'a 811 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Vietnam'a 811 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Vietnam'a, 811 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Vietnam'a, 811 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

The Straits Times'daki habere göre, Kovid-19 aşılama programına geçen ay başlayan Vietnam, COVAX aracılığıyla 30 milyon doz aşı alımını hedefliyor.

Yetkililer, Vietnam'a bugün ulaşan AstraZeneca aşılarıyla doz sayısının 930 bine çıktığını belirterek, ülkenin Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac ve Sputnik V aşılardan da tedarik etmek istediğini kaydetti.

Vietnam'ın Kovid-19'a karşı kendi geliştirdiği aşısı Nanocovax'ın, 2022'de kullanıma girmesi bekleniyor.

Vietnam'da son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 2 bin 603'e yükseldi.

Ülkede, şimdiye kadar 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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