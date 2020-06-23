Viento Hotel Alaçatı sezona kapılarını açtı Türkiye'nin gözde tatil beldesi Alaçatı'da doğayla iç içe, keyifli ve yeni döneme uygun sağlıklı bir tatil imkanı sunan Viento Hotel Alaçatı, gerekli tüm önlemlerini alarak yaza "merhaba" dedi.

Ege'nin incisi Alaçatı'nın tarihi dokusunu en iyi yansıtan otellerden olan Viento Hotel'de yeni döneme uygun tüm hizmetler yayımlanan "Hijyen ve Temizlik Manifestosu" ile titizlikle uygulanacak. Gıda Güvenliği Yönetimi ISO 22000 HACCP belgesini de alarak Alaçatı'da bir ilke imza atan Viento Hotel, ISO22000 (HACCP) belgesinin uluslararası standartlarını da kadrosuna dahil ettiği gıda mühendisi kontrolünde uyguluyor. Uzun karantina döneminin ardından, heyecanla beklenen yaz tatili için vakit geldi. Tüm dünyada tatil trendleri değişirken güvenli ve hijyenik butik oteller yeni dönemin gözdesi olacak. Türkiye'nin popüler tatil beldesi Alaçatı'daki en popüler butik otellerden Viento Hotel, tüm hazırlıklarını tamamlayarak temizlik ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkararak, konuklarını ağırlamaya başladı.& ;





"Hijyen Manifestosu"





Bu yaz da Alaçatı'nın en popüler konaklama adreslerinden olan Viento Hotel, "Konuklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önemli" diyerek yeni dönemde virüs riskini ortadan kaldırmak amacıyla aldığı tüm tedbirleri "Hijyen ve Temizlik Manifestosu" ile duyurdu. Turizm Bakanlığı önderliğinde başlatılan ve uluslarası geçerliliği olan güvenli turizm işletmesi belgesini mutfağı ve konaklama tesisiyle Alaçatı'da ilk alan Viento Hotel oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ile Dünya Sağlık Örgütü'nün yönerge ve tavsiyeleriyle temizlik uygulamalarını da güncelleyen otel yönetimi, yeni dönemdeki tüm hizmetleri buna uygun olarak titizlikle uyguluyor. Gıda Güvenliği Yönetimi ISO 22000 HACCP belgesini de alarak Alaçatı'da bir ilke imza atan Viento Hotel, ISO22000 (HACCP) belgesinin uluslararası standartlarını da kadrosuna dahil ettiği gıda mühendisi kontrolünde uyguluyor.