Videonuzu Kendiniz Hazırlayın!

Sony Vegas Pro, profesyonel bir video düzenleyicisinden bekleyeceğiniz her şeyi size sunuyor. Farklı cihazlara ait videoları yazılıma aktararak 300'ün üzerinde filtre ve özel efektten faydalanarak kendi videolarınızı hazırlayabilirsiniz.



Metin katmanları ve altyazılarla çalışmanıza olanak tanıyan Sony Vegas Pro, içerdiği araçlar sayesinde videonuzun görüntü kalitesini artırmanıza da yardımcı oluyor. Çok sayıda ses efektiyle gelen yazılım, VST eklentileri sayesinde ses ayarları üzerinde tam denetime sahip olmanızı sağlıyor.



Sony Vegas Pro ile evinizde yüksek çözünürlüklü videolar hazırlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak deneyebileceğiniz yazılımın süresi dolduğunda, bir lisans satın almanız gerekecek.



İndirin: Sony Vegas Pro 13



