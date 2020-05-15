'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı' SOSYAL medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son dönemde artan videokonferans görüşmelerinde olası kazaların önüne geçmek için öncesinde mutlaka hazırlık ve prova yapılması gerektiğini söyledi.

SOSYAL medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son dönemde artan videokonferans görüşmelerinde olası kazaların önüne geçmek için öncesinde mutlaka hazırlık ve prova yapılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, özellikle pandemi döneminde yaygın olarak tercih edilen videokonferansta nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Eraslan, videokonferans öncesi kişinin hazırlık yapmasının gerekli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Eraslan, "Bu tarz çok geniş katılımlı toplantılara katılacak kişilerin mutlaka önceden bir hazırlık yapmaları, ses ve görüntü özelliklerine dikkat etmeleri ve ortamlarının da sessiz olması gerekmekte. Bir odada sessiz bir ortamda bunların yapılması gerekmektedir. Yapılmazsa olası kazaların, istenmeyen nahoş durumların oluşması çok rahat. Bir de unutmayın, sosyal medyada hiçbir şey kaybolmuyor ve anlık her şey kaydediliyor. Bu kayıtlar üzerinden montaj ve algı da yapılabiliyor. Prova yapılmasını, vakit ve teknik bilgi yoksa mutlaka yardım alınmasını ve süreçte mutlaka bir motivasyon ve konsantrasyon sürecinin oluşturulmasını ben öneriyorum" diye konuştu.

Videokonferans için sunum metni hazırlanmasını da tavsiye eden Eraslan, "Bakın, söylemin şehveti denen bir kavram var yani insan konuştukça konuşur; ancak belli bir dizge içerisinde konu başlıklarını belirlerse konferansçılar, bu daha rahat, daha sistematik olur" dedi. 'ORTAMIN ÇOK İYİ HAZIRLANMASI GEREKİYOR'Prof. Dr. Eraslan, videokonferans ile topluluk önünde konuşma arasındaki farka değinerek, "Yüz yüze ders anlatmaktan, konuşmaktan, konferans vermekten daha farklı bir dünya bu. Yani orada insanların gözüne bakmıyorsunuz, sadece ekrana bakıyorsunuz. Bu ayrı bir konsantrasyon, ayrı bir bilgi ve beceri biçimi. Yani sen dinleyenden reaksiyon alamıyorsun, dinleyen kişilerin gözlerine bakamıyorsun. 20 yıldır ders anlatıyorum ben, öğrencinin gözünden anlarım motivasyonunu, beni dinleyip dinlemediğini ya da dersi anlayıp anlamadığını. Burada öyle bir ortam olmadığı için konsantrasyon, teknik ve teknolojik bilgi ve ortamın çok iyi hazırlanması gerekmektedir" diye konuştu. 'PANDEMİDEN SONRA DA SIK KULLANILACAK'

Pandemi döneminde yaygınlaşan videokonferansın salgın bittikten sonra da sık kullanılmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan Levent Eraslan, "Artık göreceğiz ki tüm dünya bunu yapacak yani insanlar kongre yapmak için İtalya'ya gitmeyecekler, evlerinden bağlanacaklar. İnsanlar pandemi sürecinde zorluklar içerisinde bazı kolaylıkları gördüler. Bu çok önemlidir. Eğitimin artık uzaktan yapıldığını, sınavların da online yapılabileceğini, sıraya girmeden fatura yatırılabileceğini ya da markete gitmeden eve bir şeyler geleceğini gördüler. Zorluklar içerisinde görülen bu kolaylıkları insanlar devam ettirecektir. Bazı meslek gruplarının yükü artacak bazıları belki yok olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA