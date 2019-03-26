Video: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch saldırılarının ardından neden başörtüsü taktığını açıkladı. Avustralya kanalına konuşan Ardern, camileri hedef alan terör saldırılarının ardından Müslüman kadınların başörtüsü takarken kendilerini güvende hissetmediklerini, bundan dolayı başörtüsü takarak onlara destek verdiğini ifade etti. Başbakan olarak görevinin insanlara güven duygusu vermek olduğunu söyleyen Ardern, dünya liderlerine de Müslümanlara desteklerini göstermeleri çağrısında bulundu. Müslüman toplum temsilcilerini ziyaretinde taktığı başörtüsüyle gündem olan Ardern, bu tutumunu saldırıya hedef olan camilerin ibadete açılışında da sürdürmüş; konuşmasına bir hadisle başlamıştı. Ardern'e destek veren Yeni Zelandalı kadınlar da sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile başörtülü fotoğraflar paylaşmışlardı.