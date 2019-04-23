Video | Yeni İstanbul Havalimanı'na Ulaşım: Nasıl Giderim, Ne Kadar Ücret Öderim?

Yeni İstanbul Havalimanı faaliyete geçti. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşlar buraya taşındı. Yaklaşık beş yılda küçük bir kısmı tamamlandıktan sonra açılan havaalanı, hem çevreye verdiği zarar hem de İstanbul'un büyük bir bölümüne olan uzaklığıyla çok tartışıldı.

İstanbul Havalimanı'nı özellikle ilk kez kullanacak yolcu ve yakınlarının aklındaki ilk sorulardan biri: 'Yeni havalimanına nasıl giderim?' Euronews.com'da Görüntüle