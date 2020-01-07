Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

07.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:06

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, 'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Haç çıkarmak için denize atlayan bir Yunan vatandaşı fenalaştı

Kaynak: Euronews.com


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: Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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