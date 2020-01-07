Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
07.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:06
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Haç çıkarmak için denize atlayan bir Yunan vatandaşı fenalaştı
Kaynak: Euronews.com