Video | Ünlü Cazcı Musa Manzini Beyin Ameliyatı Sırasında Gitar Çaldı

Dünyanın dört yanında sahne alan Güney Afrikalı caz ustası Musa Manzini son konserini sevenlerine değil kendini ameliyat eden sağlık ekibi için verdi. Manzini'nin beynindeki tümörü almaya çalışan doktorlara, ameliyat masasında yatan müzisyen gitarıyla eşlik etti.