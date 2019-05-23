Video | Türkiye Yaşlanıyor: 65 Yaş Üstü Vatandaşların Temel Sorunları Neler?
TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş üstünü "yaşlı" kabul eden kurumun istatistiklerine göre bugün ülkede 7 milyon yaşlı yaşıyor. Peki sağlıklı yaşlanmayı mümkün kılan ve kolaylaştıran faktörleri neler? Yaşlı nüfusun temel sorunları nedir?
Türkiye'de nüfus gün geçtikçe yaşlanıyor. TÜİK 2018 verilerine göre ülkede yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 16 arttı. 65 yaş üstünü "yaşlı" kabul eden kurumun istatistiklerine göre bugün Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yaşlı yaşıyor. Bu kesimin iş gücüne katılımı ise yüzde 12.2.
Peki sağlıklı yaşlanmayı mümkün kılan ve kolaylaştıran faktörleri neler? Yaşlanma neden olumsuz bir kavram gibi algılanıyor? Yaşlı nüfusun temel sorunları nedir? Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com