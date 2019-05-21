Video | Türkiye ve Avrupa'da Seçim ve Kampanya Kültürü: Başka Bir Dünya Mümkün Mü?

Avrupa'nın pek çok ülkesinde seçim süreçleri kadar siyasi kampanya kültürleri de Türkiye'dekilerden farklılıklar gösteriyor. 26 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri ile birlikte federal ve bölgesel seçimlere giden Belçika da bu ülkelerden biri.

Çok sayıda Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da alanda siyasi mitingler yapılmıyor. Yollarda, duvarlarda, köprülerde veya binalarda büyük posterler, dev reklam panoları ya da büyük bütçeli reklamlar bulunmuyor. Sokaklar parti bayrakları ile dolu değil. Televizyon kanallarında her gün seçim konuşulmuyor ya da siyasi liderlerin açıklamaları uzun canlı yayınlarla yer almıyor. Euronews.com'da Görüntüle