Video | Türkiye ve Avrupa'da Seçim ve Kampanya Kültürü: Başka Bir Dünya Mümkün Mü?

Avrupa'nın pek çok ülkesinde seçim süreçleri kadar siyasi kampanya kültürleri de Türkiye'dekilerden farklılık gösteriyor. 26 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri ile birlikte federal ve bölgesel seçimlere giden Belçika da bu ülkelerden biri. Farklar, benzerlikler ve görüşleri araştırdık…

Kaynak: Youtube