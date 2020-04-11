Video | Türkiye'de sokağa çıkma yasağı: Öncesi ve sonrasında yaşananlar Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya devam ederken önlemler de sıkılaşıyor.

Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya devam ederken önlemler de sıkılaşıyor. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan gece saat 22.00'ye doğru tüm büyükşehirler ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan etti; peki neler yaşandı? Görüntülerle 10 Nisan gecesi öncesi ve sonrası...View on euronews