Video | Türkiye'de 10 ilde "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü
Türkiye'nin doğu illerinde, kaçırıldığı söylenen çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınamak için yürüyüşler düzenlendi.
14.09.2019 20:48
Türkiye'nin doğu illerinde, kaçırıldığı söylenen çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınamak için yürüyüşler düzenlendi.
Kaynak: Euronews.com