Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnunluk duyduğunu belirtirken, "onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var" dedi.
18.10.2019 11:53
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnunluk duyduğunu belirtirken, "onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var" dedi.
Kaynak: Euronews.com