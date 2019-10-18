Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var

18.10.2019 11:27

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtirken, "Onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var" ifadesini kullandı.



Dallas kentinde Cumhuriyetçi Parti'nin etkinliğinde konuşan Trump, "Benim yaptığım geleneksel değil, bazen onların bir müddet savaşmasına izin vermek daha sonra ise onları ayırmak gerekiyor. Onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var." dedi. Euronews.com'da Görüntüle