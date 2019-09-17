Video: Trafiğin yükünü azaltacak 'uçan taksi' test sürüşü yaptı

17.09.2019 14:57

Paris'te özel bir start-up şirket suyun üzerinde giden bir araç tasarlayarak Seine Nehri üzerinde test sürüşü yaptı. Bubble (kabarcık) adı verilen ve saatte 30 kilometre hız yapabilen araç Paris'in artan trafik yükünü azaltmak ve toplu taşımaya alternatif olması amacıyla görücüye çıktı