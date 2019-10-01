Video| Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı

01.10.2019 15:01

Tayvan'ın güneyinde yer alan Yilan bölgesindeki Nanfagao kasabasında bulunan bir köprü çöktü. Sabah 9: 30 sıralarında yaşanan olayda 6'sı ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerce hastaneye sevk edildi.



İtfaiyenin yaptığı açıklamada köprünün altında kalan bir teknede 6 kişinin mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. 60'dan fazla asker ve donanma personelinin yanı sıra bir helikopter de daha fazla yaralı olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Euronews.com'da Görüntüle