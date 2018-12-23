Video | Suriye'ye Askeri Harekât: Sınır Birliklerine Kilis Üzerinden Sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis'e ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis'e ulaştı.…
İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/23/vid...
Kaynak: Youtube