Video | Suriye'ye Askeri Harekât: Sınır Birliklerine Kilis Üzerinden Sevkiyat

Video | Suriye'ye Askeri Harekât: Sınır Birliklerine Kilis Üzerinden Sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis'e ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis'e ulaştı.…

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Kaynak: Youtube
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