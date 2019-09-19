Video | Solo Türk, Türk Yıldızları ve THK'nın yangın söndürme uçakları Teknofest'te

19.09.2019 21:45

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35 uçakları gösteri uçuşu yaptı.



Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu festivale üçüncü gününde ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle