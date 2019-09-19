Video | Solo Türk, Türk Yıldızları ve THK'nın yangın söndürme uçakları Teknofest'te
Teknofest İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününe girdi. Festival, 22 Eylül'de sona erecek.
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35 uçakları gösteri uçuşu yaptı.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu festivale üçüncü gününde ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle