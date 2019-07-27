Video | Sibirya ve Alaska'daki orman yangınlarının atmosfere etkisi
Son haftalarda Sibirya ve Alaska'da meydana gelen çok sayıda orman yangını nedeniyle o bölgeler üzerindeki karbondioksit oranı yükseldi.
Son haftalarda Sibirya ve Alaska'da meydana gelen çok sayıda orman yangını nedeniyle o bölgeler üzerindeki karbondioksit oranı yükseldi
Kaynak: Euronews.com
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