Video | Sibirya ve Alaska'daki orman yangınlarının atmosfere etkisi

Video | Sibirya ve Alaska'daki orman yangınlarının atmosfere etkisi

Son haftalarda Sibirya ve Alaska'da meydana gelen çok sayıda orman yangını nedeniyle o bölgeler üzerindeki karbondioksit oranı yükseldi.

Son haftalarda Sibirya ve Alaska'da meydana gelen çok sayıda orman yangını nedeniyle o bölgeler üzerindeki karbondioksit oranı yükseldi

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et