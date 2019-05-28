Video | Seçim sonuçlarını öğrenen Avrupalı siyasetçilerin ilk yüz ifadeleri

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, adaylar ve destekçilerinin yüzünden okunabiliyordu. Kimi sevinçle gülümsedi, kimiyse utanç içinde göründü. Bazı parti liderleri, adaylar ve aktivistlerin sonuçlar açıklanırken yüzünün girdiği şekiller, kameralara yansıdı. Adayların, Avrupa seçimleri sonrası yüz ifadelerini sizin için derledik.

Seçim sonuçlarına bakıldığında geleneksel merkez sağ ve sol partilerde güç kaybı olduğu görülüyordu. Yeşiller ve liberal gruplardaysa gözle görülür bir yükseliş söz konusu oldu. Euronews.com'da Görüntüle