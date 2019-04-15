Video | Savaşın Gölgesinde Ayakta Tutulmaya Çalışılan Meslekler: Bir Afgan Avcının Turna Avı

Jan Agha, 49 yaşında Afgan bir kuş avcısı.

30 yıldır sabahın erken saatlerinde işe koyulan Agha, hayvan severleri üzen, binlerce yıllık bir geleneği savaşın gölgesinde sürdürmeye çalışıyor.

Parvan vilayetinde çiftçilik yapan Agha, büyüklerinden öğrendiği avcılığı çocuklarına aktardığını söylüyor: "Babam ve dedelerimden farklı yöntemler öğrendim. Çocuklarımdan bazıları da avlanmayı benden öğrendi. İleride en az iki oğlumun benim gibi avcı olmasını ve benim adımı yaşatmasını umut ediyorum."

Temizlenmeyi bekleyen mayın tarlaları, hava ve çevre kirliliği, inşaat alanında denetimsizlik ve ihmaller ile bunların başlıca sebebi olan ve yıllardır devam eden savaş, Kabil'in çevresini ağır yıkıma uğrattı. Bir zamanlar 150'den fazla göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanlardaki vahşi yaşam neredeyse yok olmak üzere. Çevre örgütleri ve resmi kurumlar, savaşın insanları olduğu kadar doğal yaşamı da öldürdüğüne dikkat çekiyor. Avcıların ne kadar havyan avladığına dair kayıt tutulmaması ve denetim yapılmaması da cabası.

Ağlara bağlı bir turnayla diğerlerini canlı yakalamaya çalışan Agha, avlanmaya başladığı 12-13 yaşlarından beri en az bin turna yakaladığını tahmin ediyor. Avladığı şahin, serçe ve bıldırcının ise sayısız olduğunu söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle