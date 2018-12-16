Video | Sarı Yeleklilere, Kadınlardan Cumhuriyet Göndermeli Üstsüz Destek

Video | Sarı Yeleklilere, Kadınlardan Cumhuriyet Göndermeli Üstsüz Destek

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra da hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin protestolarına, Fransız Cumhuriyetinin sembolü, 5 yarı çıplak 'Marianne'dan destek geldi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra da hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin protestolarına, Fransız Cumhuriyetinin sembolü, 5 yarı çıplak 'Marianne'dan destek geldi

Kaynak: Euronews.com

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