Video | Sarı Yeleklilere, Kadınlardan Cumhuriyet Göndermeli Üstsüz Destek
Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra da hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin protestolarına, Fransız Cumhuriyetinin sembolü, 5 yarı çıplak 'Marianne'dan destek geldi.
Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra da hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin protestolarına, Fransız Cumhuriyetinin sembolü, 5 yarı çıplak 'Marianne'dan destek geldi
Kaynak: Euronews.com