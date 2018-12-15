Video | Sarı Yelekli Türkler Macron'un Vaatlerini Yeterli Bulmadı: Bir Parmak Bal
Sarı yelekliler Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un asgari ücrete 100 euro zam yapmak gibi önlemlerine ve Strazburg'ta yaşanan Noel Pazar'ı saldırısı ardından hükümetten gelen çağrılara rağmen 5. kez sokağa indi.
Sarı yelekliler Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un asgari ücrete 100 euro zam yapmak gibi önlemlerine ve Strazburg'ta yaşanan Noel Pazar'ı saldırısı ardından hükümetten gelen çağrılara rağmen 5. kez sokağa indi
Kaynak: Euronews.com