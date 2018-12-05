Video | Sahaya Giren Sevimli Köpek Gol Vuruşunu Çizgiden Çıkardı
Arjantin'de üçüncü futbol liginde oynanan bir karşılaşmada, Defensores Belgrano kalecisinin degaj vuruşunda rakip oyuncunun kural dışı hareketi nedeniyle kendi ağlarına yönelen top, kale çizgisi üzerindeyken sahaya giren sahipsiz bir köpeğe çarptı.
Arjantin'de üçüncü futbol liginde oynanan bir karşılaşmada, Defensores Belgrano kalecisinin degaj vuruşunda rakip oyuncunun kural dışı hareketi nedeniyle kendi ağlarına yönelen top, kale çizgisi üzerindeyken sahaya giren sahipsiz bir köpeğe çarptı.
Kaynak: Euronews.com