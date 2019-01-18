Video | Portekiz Askerlerinin Savaş Oyunlarını Aratmayan 50 Saatlik Operasyonu

Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Portekiz askerleri ile UPC militanları arasında 50 saat süren bir çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Barış için Birlik (UPC) militanlarının üssü ele geçirildi.