Video | Polis Cinayetinin 10. Yılı Protestoları Atina'yı Savaş Alanına Çevirdi

Video | Polis Cinayetinin 10. Yılı Protestoları Atina'yı Savaş Alanına Çevirdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Alexandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 10. yılı nedeniyle protestolar düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Alexandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 10. yılı nedeniyle protestolar düzenlendi.

Polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklandı

Kaynak: Euronews.com

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