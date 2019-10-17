VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu

VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu

Hindistan güney kenti Thiruvananthapuram’da 3 metre uzunluğundaki dev piton yılanı bir Hintliyi boğmaya çalıştı. Ölümle burun buruna gelen 71 yaşındaki adam bölge halkının yardımıyla zor kurtarıldı. Korkunç anın görüntüleri kısa zamanda sosyal medyada viral oldu

17.10.2019 18:27
VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu

Hindistan güney kenti Thiruvananthapuram'da 3 metre uzunluğundaki dev piton yılanı bir Hintliyi boğmaya çalıştı. Ölümle burun buruna gelen 71 yaşındaki adam bölge halkının yardımıyla zor kurtarıldı. Korkunç anın görüntüleri kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.


Görgü tanıkları, dev yılanın işçi şantiyesine girdiğini ve orada bulunan işçilerin yılanı bir çuvala koymak için uğraştıklarını ifade etti. Ancak yılan kendisini yakalamaya çalışan Bhuvanachanachandran Nair'in boynuna sarılarak boğmaya çalıştı. Nair, kasabalıların yardımıyla zor kuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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