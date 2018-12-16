Video Paylaşım Uygulaması Vine'ın Kurcularından Olan Colin Kroll, Hayatını Kaybetti

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan video uygulaması Vine'ın kurucularından 34 yaşındaki Colin Kroll, ABD New York şehrindeki Manhattan'daki dairesinde ölü bulundu.

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Kız arkadaşının Kroll'a ulaşamaması sonrası durumu polise bildirdiği; eve giren polisin Kroll'u yatak odasında ölü bulduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Kroll'un cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddesi bulunduğunu yazdı. Kroll'ın aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.

COLIN KROLL KİMDİR?

35 yaşındaki ABD'li girişimci ve CEO Colin Kroll, 2015 yılında HQ Trivia CEO'su seçilmişti. 2007'den 2009'a kadar Yahoo'da mühendislik müdürü olarak görev almıştı.