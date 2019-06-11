Video | Paris'te elektrikli scooter 'istilasına' belediye savaş açtı

Video | Paris'te elektrikli scooter 'istilasına' belediye savaş açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakları 'istila eden' elektrikli scooterlara karşı belediye savaş açtı.Cep telefonuna yüklenen uygulama aracılığıyla kiralanan scooterları, şehir sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle artık Paris'in her sokağında görmek mümkün.

Video | Paris'te elektrikli scooter 'istilasına' belediye savaş açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakları 'istila eden' elektrikli scooterlara karşı belediye savaş açtı.

Cep telefonuna yüklenen uygulama aracılığıyla kiralanan scooterları, şehir sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle artık Paris'in her sokağında görmek mümkün. Kentte toplam 12 firma, 20 bine yakın elektrikli araçla hizmet sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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