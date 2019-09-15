Video | Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı: Asıl engel, bizim karşımıza çıkartılan zorluklar

15.09.2019 12:30

Kolları olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde yüzme dalında Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, başarılarına Londra'da dünya 2.'liğini de ekledi.



Sümeyye, henüz 16 yaşında bir şampiyon. Hayat dolu bir ressam aynı zamanda. Ebru sanatıyla uğraşıyor. Projeleri var. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor. Genç milli yüzücü, euronews'e engelleri nasıl aştığını anlattı. Euronews.com'da Görüntüle