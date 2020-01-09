Video | Papa Francis bir rahibenin öpücük talebini 'ısırmaması' şartıyla kabul etti

09.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:51

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki haftalık ayin sırasında kendisini öpmesini talep eden bir rahibeyi "ısırılmamak" şartıyla kabul etti.



Geçtiğimiz günlerde elini sıkmak isteyen kadına verdiği sert tepki ile gündeme gelen dini liderin yanıtı bu kez daha ılımlı oldu. Papa Francis, kalabalığın arasında "Papa, bir öpücük" diye bağıran rahibeye "Sakin ol, seni öpeceğim, ancak ısırmayacaksın!" diye şakayla karşılık verdi ve rahibeyi sağ yanağından öptü. Sevinç ve heyecanı gözden kaçmayan rahibe daha sonra Papa Francis'e teşekkür etti. Euronews.com'da Görüntüle