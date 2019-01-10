Video | Palmira'nın Yıkılan Eserleri Arkeologların Elinde Hayat Buluyor

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta büyük hasar gören tarihi ve kültürel eserler arkeologların elinde yeniden hayat buluyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Palmira antik kentindeki yıkımdan kurtarılan eserler üzerinde Şam Ulusal Müzesi'nde titiz çalışmalar yürütülüyor.