Video | Notre Dame Yangınında Kulenin Yıkılma Anı

Video | Notre Dame Yangınında Kulenin Yıkılma Anı

Video | Notre Dame yangınında kulenin yıkılma anı

Video | Notre Dame Yangınında Kulenin Yıkılma Anı

Bir Twitter kullanıcısı Notre Dame Katedrali'nin kulesin alevlere daha fazla dayanamayarak yıkıldığı anı kaydetti.

Paris'in simge binalarından Notre Dame'da pazartesi akşamı yerel saatle 7 civarlarında yangın çıktı. Kule yangının çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra çöktü.

Katedralin çan kulelerinden alevler yükselirken en yüksek nokta olan kulenin sivri çatısının yıkıldığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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