Video | Notre Dame Yangınında Kulenin Yıkılma Anı
Video | Notre Dame yangınında kulenin yıkılma anı
Bir Twitter kullanıcısı Notre Dame Katedrali'nin kulesin alevlere daha fazla dayanamayarak yıkıldığı anı kaydetti.
Paris'in simge binalarından Notre Dame'da pazartesi akşamı yerel saatle 7 civarlarında yangın çıktı. Kule yangının çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra çöktü.
Katedralin çan kulelerinden alevler yükselirken en yüksek nokta olan kulenin sivri çatısının yıkıldığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com