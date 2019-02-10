Video: Mobilya Monte Edebilen Robot Geliştirildi

Beş milyon nüfuslu şehir devletin önemli eğitim kurumlarından Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen robot kollar, Ikea'dan aldığınız kutu içerisindeki yemek masası sandalyesini yaklaşık 20 dakikada kurabiliyor.