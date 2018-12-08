Video | Messi'den Aldığı İmzalı Formayla Taliban'ın Hedefi Olan Afgan Çocuk Evini Terk Etti
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye sevgisini poşetten yaptığı Arjantin formasıyla dünyaya duyuran Afganistan'ın "küçük Messi" Murtaza Ahmedi terör saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk ederken Messi'nin imzaladığı formayı yanına alamadı.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye sevgisini poşetten yaptığı Arjantin formasıyla dünyaya duyuran Afganistan'ın "küçük Messi" Murtaza Ahmedi terör saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk ederken Messi'nin imzaladığı formayı yanına alamadı
Kaynak: Euronews.com