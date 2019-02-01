Video: Merkez Bankası Enflasyon Hedeflemesinde Başarılı mı? Dış Ticaret Verileri Ne Anlama Geliyo…
Prof. Dr. Yalçın Karatepe anlatıyor: Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinde başarılı mı? Dış ticaret verileri ne anlama geliyor?
Prof. Dr. Yalçın Karatepe anlatıyor: Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinde başarılı mı? Dış ticaret verileri ne anlama geliyor? Federal Reserve'ün politika değişikliği Türkiye'yi nasıl etkileyecek?…
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Kaynak: Youtube