Video - Maradona Yeni Teknik Direktörlük Görevi İçin Meksika'da

Birçok otorite tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Arjantinli eski golcü Diego Armando Maradona, teknik direktörlük görevine başlamak için Meksika ikinci ligi ekiplerinden Dorados of Sinaloa Kulübü'nün kurulduğu şehre geldi.