Video | Mahaleb: Ermeni Asıllı Fransız Müzisyen Türkçe Şarkılarla Barış Mesajı Veriyor
Ermeni müzisyen Carole Marque-Bouaret, Fransa’da kurduğu Mahaleb adlı grupla, geleneksel Anadolu şarkılarını Türkçe ve Ermenice yorumluyor. Carole, Türkiye ve Ermenistan arasında 24 Nisan olaylarından dolayı gerginliğin yaşandığı dönemde müziğiyle barış mesajı vermek istediğini söylüyor
Ermeni müzisyen Carole Marque-Bouaret, Fransa'da kurduğu Mahaleb adlı grupla, geleneksel Anadolu şarkılarını Türkçe ve Ermenice yorumluyor. Akordeon sanatçısı Fransız Elsa Ille ve Yunan asıllı perküsyonist Jerome Salomon grubun diğer üyeleri.
Euronews'ün Röp programına konuk olan Mahaleb, stüdyolarımızda mini bir konser de verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com