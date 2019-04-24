Video | Mahaleb: Ermeni Asıllı Fransız Müzisyen Türkçe Şarkılarla Barış Mesajı Veriyor

Ermeni müzisyen Carole Marque-Bouaret, Fransa'da kurduğu Mahaleb adlı grupla, geleneksel Anadolu şarkılarını Türkçe ve Ermenice yorumluyor. Akordeon sanatçısı Fransız Elsa Ille ve Yunan asıllı perküsyonist Jerome Salomon grubun diğer üyeleri.

Euronews'ün Röp programına konuk olan Mahaleb, stüdyolarımızda mini bir konser de verdi. Euronews.com'da Görüntüle