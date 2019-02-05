Video | Londra'da Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilerden Aşçılık Dersleri

İngiltere'de bir dernek, ülkeye gelen göçmen, sığınmacı ve mültecilerin adapte olmalarına yardımcı olabilmek için onlara aşçılık dersleri verdiriyor. Bu kendilerine öz güven ve sosyallik kazandırırken, çalışma izni olanlara da fazladan bir gelir kaynağı haline dönüşüyor